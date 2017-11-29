Конте: сейчас «Челси» показывает свой максимум

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос о текущих результатах команды.

«Если вспомнить прошлый сезон, мы начали его без огромного давления. Многие не думали, что «Челси» окажется на вершине таблицы или, возможно, даже займёт место, дающее право на участие в Лиге чемпионов. Если давления нет, я оказываю его на себя, на своих игроков, на свой клуб. Давление – жизненно важный компонент, если хочешь достичь чего-то важного и победить.

Сейчас ноябрь. Мы показываем свой максимум. У нас на 11 очков меньше, чем у «Манчестер Сити», но мы сыграли против других пяти топ-команд. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Мы сыграем в четвертьфинале Кубка Лиги.

С учётом проблем, которые у нас были в начале сезона, мы демонстрируем лучшее, на что способны. В то же время необходимо смотреть на самих себя. Сейчас «Манчестер Сити» набрал прекрасный ход. Если не брать их в расчёт, то дальше идёт «Манчестер Юнайтед». Наша цель заключается в том, чтобы смотреть на команду, которая стоит выше нас, в данном случае на «Манчестер Юнайтед». Наша изначальная цель – постараться догнать их, и если мы сможем сделать это, то затем можно обращать внимание на команду, которая идёт выше. Такой должна быть наша психология", — сказал тренер.