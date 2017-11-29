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Десайи: рад принять участие в ЧМ-2018 в качестве посла фестиваля болельщиков

Футбол

Экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи прокомментировал решение стать послом фестиваля болельщиков в России.

«За карьеру успел поиграть в разных странах для разных болельщиков. Надеюсь, снова встречусь с ними на фестивале болельщиков, и мы насладимся праздником футбола вместе. Все с нетерпением ждут чемпионат мира, и я очень рад, что смогу принять в нём участие в качестве посла фестиваля болельщиков», — приводит слова Десайи пресс-служба ФИФА.

Ещё одним послом фестиваля болельщиков стал бывший нападающий сборной России Александр Кержаков.

Кержаков и Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России
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Новости. Чемпионат мира 2018
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