Гвардиола: думал, что в матче с «Саутгемптоном» для «Сити» всё кончено

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе своей команды над «Саутгемптоном» (2:1) в домашнем матче 14-го тура АПЛ. Успех «горожанам» принёс отличный удар Рахима Стерлинга в компенсированное арбитром время.



«Такие вещи происходили и 50 лет назад. Нападающий соперников играл рядом с нашим опорным полузащитником, а остальные 10 игроков находились за мячом. Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что всё кончено. Соперники защищались в течение 90 минут, и я не ожидал, что они так сыграют сегодня.



Автором победного гола стал Стерлинг, и я очень рад за него. Он особенный футболист, и это был потрясающий гол. Это более чем важно, это просто великолепно», — цитирует специалиста ВВС.

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