Тренер «Лас-Пальмаса» Аестаран потерял работу после поражения от «Депортиво»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Аестаран уволен с занимаемой должности после поражения в ответной встрече с «Депортиво» (2:3) в 1/16 финала Кубка Испании. Неудача в домашней игре не помешала представителям Канарии пробиться в следующий раунд турнира, однако стоила специалисту работы. Как сообщает клубная пресс-служба, уволены и члены тренерского штаба Аестарана, до назначения нового тренера руководить первой командой будут Пакито Ортис и Рафа Кристобаль.



Пако Аестаран принял «Лас-Пальмас» в сентябре, провёл семь матчей в Примере (шесть поражений и ничья с «Реалом Сосьедад»), а также разгромил «Депортиво» (4:1) в первой игре Кубка.

«Атлетико» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, «Атлетик» и «Депортиво» выбыли