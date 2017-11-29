Бутрагеньо: Бэйл должен играть фундаментальную роль в «Реале»

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо адресовал слова похвалы полузащитнику команды Гарету Бэйлу. Валлийский футболист после перерыва, связанного с травмой, вышел на замену в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Фуэнлабрадой» (2:2) и отметился голевым пасом.

«В этом матче я акцентирую внимание на передаче Бэйла, это главный эпизод игры. Он свидетельствует о способностях Бэйла. Гарет чувствовал себя на поле достаточно неплохо. Он провёл некоторое время без игровой практики, и его выход на поле был важен для матча. Он был раскован и представлял собой опасность для соперника. Бэйл должен играть фундаментальную роль в «Реале», — цитирует Бутрагеньо AS.