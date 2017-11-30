«Зенит»: у Терентьева перелом носа, его здоровью ничего не угрожает

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала новость о том, что защитник сине-бело-голубых Денис Терентьев получил травму головы в ходе конфликта в Санкт-Петербурге.

«Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагнастирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе «Зенита».