Г. Невилл: Ибрагимович – не угроза для Лукаку, а дополнение

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о выступлении Ромелу Лукаку в текущем сезоне, а также прокомментировал возвращение в строй Златана Ибрагимовича.

«Я вижу Златана Ибрагимовича не как угрозу для Лукаку, а как дополнение. Лукаку – номер один. Фанаты и тренер верят в него. И если в его голове есть какие-то демоны, то нужно очиститься от них», — цитирует Невилла Goal.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 14 матчах АПЛ, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.