«Шанхай СИПГ» подтвердил уход Виллаш-Боаша с поста главного тренера

«Шанхай СИПГ» официально подтвердил, что главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш, известный в России по работе в «Зените», покинул свой пост.

«После успешного года для команды и игроков мы с грустью сообщаем, что дороги «Шанхай СИПГ» и Виллаш-Боаша разошлись. Благодарим Виллаш-Боаша и его помощников за работу и прогресс, достигнутый клубом в 2017 году. Тренер поблагодарил клуб, всех игроков и сотрудников за тяжёлую работу в этом сезоне и пожелал нам успехов в ближайшие годы. Он также хочет поблагодарить фанатов «Шанхая» за их невероятное гостеприимство к нему и его семье", — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее команда португальского специалиста обыграла «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче финала Кубка Китая (3:2), но по сумме двух встреч осталась без титула. Кроме того «Шанхай СИПГ» занял второе место в чемпионате Китая, отстав на шесть очков от «Гуанчжоу Эвергранд», а также уступил в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола японскому клубу «Урава Ред Даймондс».