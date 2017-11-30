Путин примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира — 2018

Президент России Владимир Путин 1 декабря примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира — 2018 в России.



«На мероприятие в Государственный Кремлёвский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд — участниц чемпионата мира», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Кремля.



Путин перед жеребьёвкой встретится со звёздами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии.

Список легенд ФИФА, которые посетят финальную жеребьёвку чемпионата мира 2018 года.