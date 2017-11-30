Бьельса потребовал у «Лилля» почти € 10 млн

Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса, который ранее был отстранён клубом от работы, желает получить от своего клуба солидную компенсацию. В случае расторжения соглашения специалист хочет получить от французской команды € 9,5 млн для себя и своего тренерского штаба, сообщает RMC.

В аргентинских СМИ сообщалось, что специалист был отстранён от работы из-за того, что покинул Францию для визита к своему бывшему помощнику в сборной Чили Луису Марии Бонини, который находился в тяжёлом состоянии из-за рака желудка.

Также отмечалось, что Бьельса вернулся из несанкционированной поездки в Чили, но его не пустили на клубную базу по распоряжению руководства «Лилля».