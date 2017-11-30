Венгер: в матче на «Эмирейтс» «МЮ» будет атаковать, а не только защищаться

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не считает, что «Манчестер Юнайтед» в предстоящем 2 декабря на «Эмирейтс» матче 15-го тура английской Премьер-лиги будет «парковать автобус».

«Нет, „Манчестер Юнайтед“ — сильная команда, и я ожидаю, что мы справимся со сложностями, которые они нам доставят. Они будут и атаковать. Они не будут только защищаться.

«МЮ» — опасная команда, они добились потрясающих результатов, так что, чтобы победить такую команду, нужно показать лучшую игру, и на этом я хочу сосредоточить внимание", — заявил Венгер.

Отметим, что манкунианцы забили только один гол и набрали всего три очка в семи гостевых матчах против команд «большой шестёрки» АПЛ.