Бывший вратарь сборной Англии Симэн: Акинфеев хорош

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн выразил мнение, что чемпионат мира в России станет праздником, а также хорошо отозвался о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве.

«На чемпионате мира не будет проблем. Чемпионат мира — праздник, где все получат удовольствие и Россия всё сделает для людей из любых стран



Лучший вратарь — Джо Харт, конечно, если говорить именно про Англию. Но, кстати, я знаю российского вратаря. Акинфеев — хорош», — передаёт слова Симэна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, что завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлёвском дворце состоится жеребьёвка финального этапа чемпионата мира—2018.