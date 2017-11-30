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Бывший вратарь сборной Англии Симэн: Акинфеев хорош

Футбол

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн выразил мнение, что чемпионат мира в России станет праздником, а также хорошо отозвался о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве.

«На чемпионате мира не будет проблем. Чемпионат мира — праздник, где все получат удовольствие и Россия всё сделает для людей из любых стран

Лучший вратарь — Джо Харт, конечно, если говорить именно про Англию. Но, кстати, я знаю российского вратаря. Акинфеев — хорош», — передаёт слова Симэна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, что завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлёвском дворце состоится жеребьёвка финального этапа чемпионата мира—2018.

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Новости. Чемпионат мира 2018
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