Лунёв: Акинфеев в матче Россия — Аргентина был демоном

Вратарь сборной России Андрей Лунёв прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1) и похвалил голкипера Игоря Акинфеева. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.



«Хорошая атмосфера. Было много болельщиков, спасибо им. Что касается игры, ожидали от себя большего. Надо делать выводы.



По поводу хорошей игры Акинфеева могу сказать, что сегодня он был демоном.



Не могу сказать, что игроки сборной России волновались. Особого волнения я не увидел. Это товарищеская игра. Надо выходить и спокойно играть в футбол, не напрягаясь и не нервничая», — сказал Лунёв в общении с журналистами после матча.

Вратарь отразил 6 ударов в створ ворот из 7, на его счету 3 сейва, на выходах он также не допускал ошибок (3/3). Его показатель надежности составил 86%. В матчах за сборную вратарь в среднем за игру отражает 2,8 ударов (показатель надежности 71%), за ЦСКА – 2,5 удара (80%).