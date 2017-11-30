Линекер: не думаю, что Англию можно причислить к фаворитам ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который 1 декабря проведёт церемонию жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года, поделился мыслями о фаворитах турнира в России.

«В первую очередь фаворитами являются постоянные претенденты на победу — Бразилия и Германия. Как же без них, ведь эти сборные регулярно добиваются успехов на мундиалях. Вернула былую мощь Испания.

Но если бы вы попросили меня назвать фаворита по состоянию на сегодняшний день, то с учётом состава я бы отдал предпочтение Франции. Вы только посмотрите, кто у них играет: надёжный вратарь, очень прочная оборона, средняя линия — яркие таланты. Н’Голо Канте — невероятный игрок! А в атаке у них есть Килиан Мбаппе, восходящая суперзвезда. На ЧМ-2018 они будут в самом расцвете. Уверен, что Франция заберётся очень высоко.



Не думаю, что Англию можно причислить к фаворитам. Наша команда пока не доросла до такого статуса. У нас в составе очень талантливые футболисты, есть весьма перспективная молодёжь, но, по всей видимости, команда не созреет к лету будущего года. Англичане ярко выступили на мировых первенствах для игроков до 17 и 20 лет, но, полагаю, их время ещё не пришло. Впрочем, тут не угадаешь. Мы будем серьёзным соперником для любой команды на этом турнире, чем давненько не могли похвастаться», — цитирует Линекера сайт ФИФА.