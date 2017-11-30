Непомнящий: очень хотелось бы серьёзных соперников для сборной России на ЧМ

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018.



«Чем сильнее будет соперник, тем больше амбиций будет у наших игроков. У нас это в характере. В целом, для меня безразлично, каким образом сложится жеребьёвка. Очень хотелось бы серьёзных соперников. Южноамериканцев я терпеть не могу. Из второй корзины выберу Испанию. Из третьей выбрал бы Исландию, так как это такой соперник, который нас будет царапать, топтать и бить. Но из-за регламента пускай будет Коста-Рика. Из четвёртой – Южная Корея.

Нам будет «легко и непринуждённо» пройти такую группу. С фаворитами мы играем в полную силу своих возможностей, но если на нас попадает условная Южная Корея – команда, которую мы должны обыгрывать, появляются сложности», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.