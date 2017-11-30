Кудряшов: думаю, никому не приятно играть в такую погоду

Защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов рассказал о подготовке к гостевому матчу 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», а также высказался о погодных условиях, имея в виду, что в день игры, 2 декабря, в Москве ожидается снегопад.

«Есть, конечно, изменения. Пытаемся исправить свою игру в лучшую сторону. Надеюсь, в ближайшей игре выступим намного лучше, чем в предыдущих.



Есть ли смысл играть в декабре в чемпионате России? Это, скорее, вопрос к руководителям нашей Премьер-Лиги и сторонникам перехода на весну-осень.



Думаю, никому не приятно играть в такую погоду. И болельщикам, и журналистам неприятно стоять и смотреть игру в холоде.

Конечно, риск травмы повышается в минусовую погоду, но это наша работа и мы должны её выполнять», — цитирует Кудряшова официальный сайт «Рубина».