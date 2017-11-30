Бердыев: «Локомотив» — не теневой, а заслуженный лидер РФПЛ

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» рассказал о подготовке команды. Встреча состоится 2 декабря в Москве.



«Подготовка не меняется. В целом мы готовимся так же, как готовились раньше. «Локомотив» стал сильнее по сравнению с матчем первого круга. Появилась уверенность в атакующих действиях команды. Там собраны квалифицированные и интеллектуально сильные игроки группы атаки, за счёт чего они скрывают оборону. Они играют интуитивно, понимая одну и ту же ситуацию одинаково. Самое сложное – это обороняться против такой команды. Думаю, технический уровень группы атаки – сильнейший в Премьер-Лиге.

Я бы не сказал, что это теневой лидер. Это заслуженный лидер, играющий уверенно. Это одна из тех команд, которая играет до конца. Если вы посмотрите, сколько они очков набрали в последние пять минут матча, то их наберётся много. Это говорит о характере команды.

Что касается погоды, то мы в одинаковых условиях. Я не сторонник матчей в декабре, потому что если в "-5" ещё можно играть, то всё, что выше "-10" или "-15", – это уже не футбол. Думаю, составители календаря на будущее должны продумать, как составлять календарь в зависимости от российских климатических условий", – цитирует Бердыева «Бизнес Online».