Рейнгольд: у «Спартака» самая убийственная линия атаки в России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с тульским «Арсеналом». Встреча 19-го тура РФПЛ состоится сегодня, начало игры — в 19:30 мск.

«Говорят, что Тула — гроза авторитетов, но я не буду обращать внимание на то, как играет «Арсенал». Мне все равно, как он играет. Вы можете со мной не согласиться, но в данный момент «Спартак» — самая играющая команда в РФПЛ. Такой убийственной линии нападения, как у «Спартака», нет ни у кого в России. Я не к тому говорю, что сам спартаковец, просто Адриано, Промес и Зе Луиш играют прекрасно, таких форвардов ни у кого нет. При этом команда стала более дисциплинированная, более организованная. Дерби двух столиц показало, что «Спартак» больше хочет добиться золотых медалей, чем «Зенит».

Это удивительно, как и удивительны для меня высказывания Манчини, который, откровенно говоря, повёл себя как ребенок. Я его до этого уважал, но он после матча со «Спартаком» дал пространное интервью. Сказал, что «Зенит» играл лучше, но почему-то проиграл 1:3. Чушь! Беспросветная чушь. Он что же, думает, что в России болельщики дураки что ли? «Зенит» играл хорошо, да, но «Спартак» был сильнее. Так и скажи! Похвали соперника", — цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».