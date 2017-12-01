ЦСКА — «Тосно»: текстовая трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и «Тосно». Встреча начнётся в 19:30 по московскому вреемени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Тосно».



Матч 01.12.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери из Улан-Удэ Романом Галимовым.



Ранее команды встречались друг с другом всего один раз — в первом круге нынешнего сезона. Победу одержали футболисты московского ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась 9 августа 2017 года.

ЦСКА забил «Тосно» пять мячей в молодёжном первенстве и вышел в лидеры