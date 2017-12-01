Защитник сборной Панамы сделал татуировку в честь ЧМ-2018 в России

Защитник сборной Панамы и «Сиэтл Саундерс» Роман Торрес сделал татуировку в честь чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Фото футболист выложил на своей странице в «Твиттере».

«Нет ничего лучше, чем напомнить об одном из самых счастливых моментов в моей жизни. 10.10.2017. Спасибо за искусство», — говорится в сообщении.

В ночь с 10 на 11 октября мск сборная Панамы обыграла Коста-Рику (2:1), благодаря чему добилась права выступить на чемпионате мира.

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