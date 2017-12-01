Слуцкий: на прошлой неделе я был близок к отставке из «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, что после поражения от «Бристоль Сити» (2:3) был близок к отставке. «Тигры» вели в счёте (2:0), но уступили.

«Честно говоря, я был близок к отставке. Драма как по Шекспиру, лучший сценарий. Но это не книга, это жизнь, и тренер должен быть готов к этой ситуации. Я пытаюсь изменить себя и найти силы, чтобы продолжать работать.

Не знаю, будет ли игра в субботу последней под моим руководством. Но мы не можем забыть о владельце, который волен принимать решение», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Халл Сити» состоится 2 декабря. Начало – в 18:00 мск.