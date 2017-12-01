Фанаты «Торпедо»: из-за махинаций Тукманова долги в разы больше, чем 300 млн руб

Болельщики «Торпедо» в социальной сети опубликовали сообщение, в котором выразили удовлетворение от прошедшей встречи с новым руководством клуба. Ранее стало известно, что Елена Еленцева стала новым президентом московской команды.

«Соратники, сочувствующие и все те, кому не безразлична судьба московского „Торпедо“. На днях состоялась первая рабочая встреча закрытого характера болельщиков „Торпедо“ с новым руководством клуба в лице Поселёнова П.А. и Еленцевой Е.В. Со стороны болельщиков были представители различных групп и поколений.



Встреча носила информационный характер, мы постарались задать все вопросы, которые беспокоят каждого торпедовца в данный момент. Ниже кратко даём выжимки из диалога:



— Благодаря махинациям Тукманова и Ко. долги у клуба на текущий момент не 70 и не 300 млн руб., как сообщалось ранее, а в разы(!!!) больше! Основные кредиторы АМО ЗИЛ и „Эльгера“ (с хорошими %)! Так что новые владельцы сейчас занимаются этим вопросом.

— На данный сезон выделенный бюджет на клуб является по сумме вторым в ПФЛ, после „Арарата“, но, судя по результатам, тратится значительно меньше.

— 25 декабря 2017 года состоится собрание совета директоров, на котором будет принято решение по Тукманову, только после этого будут сделаны какие-то шаги, проведён полный анализ состояния клуба, будут решены кадровые вопросы и вообще будет понятно, что сейчас с клубом и какие будут новые задачи.

— Тукманов выдвинут от Эльгеры представителем в новый состав директоров, также непонятным образом у него появился контракт до лета 2019 года, сам он уходить не хочет. На нескольких встречах с новым руководством Тукманов очень просил его оставить в клубе президентом или на ЛЮБОЙ руководящей должности по спорту.

— На встрече подтвердили, что клубом будет управлять Еленцева Елена Васильевна. По техническим вопросам ей будет помогать Клопота Алексей Юрьевич, по реконструкции стадиона взяли Казиахмедова А.М. По всем

остальным должностям пока вопрос открыт.

— Также подтвердили, что была встреча с командой и Колывановым, встреча носила ознакомительный характер, до лета 2018-го кардинальных изменений не будет.

— В декабре 2017-го начнутся работы по реконструкции верхней части стадиона, там будет построен небольшой футбольный манеж, ФОКи, в которые переедут секции бокса и борьбы.

— Реконструкция центральной арены пока запланирована на 2019 год, и, скорее всего, весь сезон-2018/19 домашние игры мы проведём на стадионе им. Эдуарда Стрельцова», — говорится на странице фанатов «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте».