Елена Еленцева может сменить Тукманова на посту президента «Торпедо»

Директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева рассказала о своём возможном назначении на пост президента московского «Торпедо» вместо Александра Тукманова.
«Решение принял акционер, и он о нём объявил, поэтому я пока говорить не буду. Скажу так: разговор о моём назначении на пост президента «Торпедо» действительно был, но какие-либо комментарии я смогу давать только после официального назначения», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее стало известно, что в «Торпедо» произошла смена собственника. Контроль над командой перешёл к структурам бизнесмена Романа Авдеева. При этом в СМИ сообщалось, что смена владельца «Торпедо» повлечёт кадровые перестановки в руководстве клуба.
«Торпедо» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице зоны «Центр» Второго дивизиона.