Самые частые пары группового этапа ЧМ: Аргентина — Нигерия и Бразилия — Сербия

Сегодня, 1 декабря, в в Государственном Кремлёвском дворце состоялась жеребьёвка чемпионата мира—2018 в России.

Жребий свёл в группу D сборные Аргентины и Нигерии, а в группу E сборные Бразилии и Сербии. Матчи Аргентина — Нигерия и Бразилия — Сербия состоятся в рамках группового этапа чемпионата мира в пятый раз. Подобное произойдёт впервые в истории группового раунда мундиаля.

Отметим, что аргентинцы обыграли нигерийцев во всех четырёх матчах, а бразильцы и тогда ещё югославы одержали по одной победе и два раза сыграли вничью.

