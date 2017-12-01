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Самые частые пары группового этапа ЧМ: Аргентина — Нигерия и Бразилия — Сербия

Футбол

Сегодня, 1 декабря, в в Государственном Кремлёвском дворце состоялась жеребьёвка чемпионата мира—2018 в России.

Жребий свёл в группу D сборные Аргентины и Нигерии, а в группу E сборные Бразилии и Сербии. Матчи Аргентина — Нигерия и Бразилия — Сербия состоятся в рамках группового этапа чемпионата мира в пятый раз. Подобное произойдёт впервые в истории группового раунда мундиаля.

Отметим, что аргентинцы обыграли нигерийцев во всех четырёх матчах, а бразильцы и тогда ещё югославы одержали по одной победе и два раза сыграли вничью.

Итоги жеребьёвки ЧМ-2018 по футболу
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