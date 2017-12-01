Бышовец — о жеребьёвке ЧМ-2018: хотел Уругвай для отмщения, вот мы его получили

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира—2018 для сборной России.

Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Накануне Бышовец говорил, что хочет, чтобы Россия встретилась с Уругваем и отомстила за матч 1970 года.

«Я хотел Уругвай для отмщения, вот мы его получили. Но я допускаю, что острой необходимости может и не быть. Жеребьёвка благоприятно сложилась для нас. Первые два матча в группе позволяют рассчитывать на решение задачи выхода из группы после двух туров. Я на это рассчитываю. Надо быть готовыми психологически, ставить задачу больше чем выход из группы. Главное – избежать недооценки. Матч-открытие всегда проходит в нервозной обстановке. Я несколько раз был в такой ситуации. Те матчи проходили с большой долей волнения.

Матч с Египтом будет решающий, но мы будем иметь к этой игре результаты первого тура. Стратегия турнира всегда должна просматриваться. Многое будет зависеть от первого результата. Надо быть готовыми и не доводить до того, чтобы решающий поединок был против Уругвая», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.