Мутко: группа у сборной России достаточно ровная, даёт шансы всем командам

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал мнение об итогах прошедшей сегодня в Москве жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018. Напомним, что сборная России на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Практически все города получат возможность увидеть лучших игроков мира. Каждый город сможет насладиться величием футбола. Только посмотрите на вывеску матча в Калининграде. Предсказать, что будет в нашей группе, сложно. Группа достаточно ровная, даёт шансы всем командам. Уругвай – серьёзная команда, входящая в список топ-команд мира. У Египта несколько игроков мирового уровня – например, Салах. О Саудовской Аравии мы мало что знаем, но будем готовиться. Такая группа, которая попалась сборной России, нормальная. Всё зависит от нас самих.

Все группы ровные. Может, наиболее сложные – B и G. Там по три команды мирового уровня, и им будет крайне сложно бороться за две путевки. Желаю командам победы, а болельщикам – начинать планировать свои поездки. Билеты начнут продаваться с 4 декабря на сайте ФИФА. Для тех, кто не успеет, построим билетный центр, который откроется в следующем году.

Салах? Is a very good player – fantastic! Top player. А забьёт ли он гол? Слушайте, футбол – командная игра.

А в Саудовской Аравии собраны дисциплинированные игроки. Тренерский штаб начнёт готовиться к сопернику по матчу открытия ЧМ. Я поздравляю их – впервые на чемпионате такое представительство футбола. Обеим командам повезло – нас покажут в первом матче на весь мир.

Нет смысла что-то угадывать, надо смириться с судьбой. Желания бывают, но где-то глубоко в душе. Было опасение, что кто-то попадётся из третьей или четвёртой корзины. Нашей команде важно набирать ход – второй и третий матч мы играем всегда лучше. Есть возможность подготовиться", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.