Главный тренер сборной Нигерии: у Исландии лучшие фанаты в Европе

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018. На турнире в России соперниками нигерийцев по группе стали сборные Хорватии, Исландии и Аргентины.

«Мы были в четвёртой корзине, поэтому нам достались три сильных соперника. Надо как можно лучше подготовиться к первому матчу — с Хорватией. Было бы здорово потренироваться в товарищеском матче, скажем, с Сербией. У Исландии лучшие фанаты в Европе. Аргентину мы хорошо знаем, но и они нас, так что больше не сможем устроить им сюрприз, как в Краснодаре. К тому же теперь они будут с Месси. Этот матч будет для нас сродни финалу», — цитирует Рора официальный сайт ФИФА.

1-й тур

16 июня. Москва, «Спартак». Аргентина — Исландия

16 июня. Калининград. Хорватия — Нигерия



2-й тур

21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия

22 июня. Волгоград. Нигерия — Исландия



3-й тур

26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия — Аргентина

26 июня. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия