Глушаков — после матча «Арсенал» — «Спартак»: мужики… Очень важная победа

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал командную фотографию из раздевалки после матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Напомним, подопечные Массимо Карреры в Туле победили с минимальным счётом, единственный гол забил Глушаков на 90-й минуте.

«Мужики… Очень важная победа», — написал капитан красно-белых на своей странице в «Инстаграме».

«Спартак» поднялся на третье место в таблице РФПЛ, опередив на одно очко «Зенит», который завтра сыграет дома с «Уралом».