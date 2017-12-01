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Глушаков — после матча «Арсенал» — «Спартак»: мужики… Очень важная победа

Футбол

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал командную фотографию из раздевалки после матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Напомним, подопечные Массимо Карреры в Туле победили с минимальным счётом, единственный гол забил Глушаков на 90-й минуте.

«Мужики… Очень важная победа», — написал капитан красно-белых на своей странице в «Инстаграме».

«Спартак» поднялся на третье место в таблице РФПЛ, опередив на одно очко «Зенит», который завтра сыграет дома с «Уралом».

Гол Глушакова принёс «Спартаку» победу над «Арсеналом» в Туле
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