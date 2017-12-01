Каррера: думаю, Промес сыграет с «Ливерпулем», а с Самедовым ничего страшного

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над тульским «Арсеналом» (1:0) в гостевом матче 19-го тура РФПЛ рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Промес остался в Москве, потому что у него проблема с икроножной мышцей. Иначе играл бы. Так же, как и Джикия, но он сыграл. Думаю, Промес сможет сыграть с „Ливерпулем“. Сегодня нам сообщили, что он чувствует себя лучше. В любом случае, полетит в Ливерпуль.



С Самедовым ничего страшного, просто усталость. У Зе Луиша проблема с ногтями на ногах, не смог надеть бутсы. У нас четыре дня впереди, должен быть в норме», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Спартак» состоится 6 декабря.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».