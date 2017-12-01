Черчесов: нет даже рассуждений, что капитаном на ЧМ может быть не Акинфеев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев будет капитаном национальный команды на чемпионате мира — 2018, а также высказался по поводу другого игрока «армейцев» — полузащитника Алана Дзагоев, который из-за травм пропустил уже несколько крупных турниров.

«Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев — очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.

Про Дзагоева нельзя сказать, что в одном компоненте он силен, а остальное у него не очень. У него все сбалансировано: и техника хорошая, и скорость имеется, он здорово обращается с мячом и видит поле, умеет отдать пас и завершить атаку. Увы, Алан сильно подвержен травмам, и это не может устраивать ни его, ни нас. Радует, что в последнее время он стабильно играет за ЦСКА. Это важный для сборной игрок, и я очень надеюсь, что следующим летом он будет здоров», — заявил Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА.

Черчесов высказался также о соперниках сборной России по группе на домашнем чемпионате мира и о задачах команды.

«Невозможно сказать, хорошо это или плохо. Что нам достали, то и имеем. Подойдём к ситуации в рабочем порядке, будем собирать информацию и готовиться. Единственный очевидный плюс в этой группе заключается в том, что каждый следующий матч мы проводим с более сильным соперником. Первая игра — с командой из четвёртой корзины, последняя игра — с командой из второй корзины. Не буду лукавить: я ни разу не видел матчи сборной Саудовской Аравии. Знаю только, что недавно её возглавил Пицци. Через парочку недель, когда соберу необходимую информацию о соперниках, отвечу вам более конкретно.



Задача остаётся той же, что и перед жеребьёвкой. Есть первый барьер — выход из группы, обо всём остальном будем думать чуть позже. Чемпионат мира — это спорт высших достижений, поэтому мы должны бороться за высшие места. На Кубке конфедераций хотели выйти из группы и побороться за титул, но в итоге спортивную задачу не решили. В то же время команда показала достойную игру, дав определённый позитив нашим болельщикам. Хотелось бы, чтобы на ЧМ-2018 со спортивной частью было более успешно», — заявил наставник сборной России.