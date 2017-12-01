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Черчесов: нет даже рассуждений, что капитаном на ЧМ может быть не Акинфеев

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев будет капитаном национальный команды на чемпионате мира — 2018, а также высказался по поводу другого игрока «армейцев» — полузащитника Алана Дзагоев, который из-за травм пропустил уже несколько крупных турниров.

«Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев — очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.

Про Дзагоева нельзя сказать, что в одном компоненте он силен, а остальное у него не очень. У него все сбалансировано: и техника хорошая, и скорость имеется, он здорово обращается с мячом и видит поле, умеет отдать пас и завершить атаку. Увы, Алан сильно подвержен травмам, и это не может устраивать ни его, ни нас. Радует, что в последнее время он стабильно играет за ЦСКА. Это важный для сборной игрок, и я очень надеюсь, что следующим летом он будет здоров», — заявил Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА.

Черчесов высказался также о соперниках сборной России по группе на домашнем чемпионате мира и о задачах команды.

«Невозможно сказать, хорошо это или плохо. Что нам достали, то и имеем. Подойдём к ситуации в рабочем порядке, будем собирать информацию и готовиться. Единственный очевидный плюс в этой группе заключается в том, что каждый следующий матч мы проводим с более сильным соперником. Первая игра — с командой из четвёртой корзины, последняя игра — с командой из второй корзины. Не буду лукавить: я ни разу не видел матчи сборной Саудовской Аравии. Знаю только, что недавно её возглавил Пицци. Через парочку недель, когда соберу необходимую информацию о соперниках, отвечу вам более конкретно.

Задача остаётся той же, что и перед жеребьёвкой. Есть первый барьер — выход из группы, обо всём остальном будем думать чуть позже. Чемпионат мира — это спорт высших достижений, поэтому мы должны бороться за высшие места. На Кубке конфедераций хотели выйти из группы и побороться за титул, но в итоге спортивную задачу не решили. В то же время команда показала достойную игру, дав определённый позитив нашим болельщикам. Хотелось бы, чтобы на ЧМ-2018 со спортивной частью было более успешно», — заявил наставник сборной России.

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