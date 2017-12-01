Самедов: сборная России обязательно должна выходить из группы на ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов оценил итоги прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем турнире сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Нормальная группа. Есть Уругвай, топовая команда с топовыми нападающими. Есть хороший Египет со своей суперзвездой, неплохая команда. В Африке она всегда выступает очень достойно. По Саудовской Аравии сложно что-то сказать. В общем, со всеми можно играть. Понятно, что мы хотим выйти из группы и обязательно должны это сделать.

Я не хочу считать кого-то в нашей группе фаворитом. Это в первую очередь футбол, крупный турнир, не надо делать поспешных выводов. Нужно хорошо подготовиться, пройти сборы, подойти к чемпионату. Тогда у команды будет возможность собраться и показать всё, на что она способна», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.