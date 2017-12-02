«Ювентус» забил в 44-м матче Серии А подряд, установив новый рекорд

На 12-й минуте матча 15-го тура итальянской Серии A «Наполи» — «Ювентус» нападающий «старой синьоры» Гонсало Игуаин открыл счёт.



Клуб из Турина забил в 44-м матче Серии A подряд, сумев установить новый рекорд. Текущая серия «Ювентуса» началась ещё в прошлом году. 22 октября 2016 года действующий чемпион страны проиграл «Милану» (0:1) и после этого ни разу не уходил с поля без гола в матче национального первенства.

Предыдущий рекорд «Ювентус» установил в период с февраля 2013 по март 2014 года — тогда команда Массимилиано Аллегри забивала в 43 матчах кряду.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».