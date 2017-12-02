«Фрайбург» и «Гамбург» не выявили победителя

«Фрайбург» и «Гамбург» сыграли вничью в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 0:0.

«Фрайбург» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Гамбург» имеет в своём активе 14 баллов и располагается на 15-й позиции. Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».

В следующем туре чемпионата «Фрайбург» сыграет на выезде с «Кёльном» (10 декабря), а «Гамбург» примет на своём поле «Вольфсбург» (9 декабря).