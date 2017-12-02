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«Дижон» вырвал победу у «Бордо» в концовке

Футбол

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Дижон» на своём поле одержал победу над «Бордо» со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, когда отличился Жонатан Кафу. На 34-й минуте Седрик Ямбере счёт сравнял, но буквально сразу же хозяева пропустили вновь — точным ударом отметился Малком. В начале второго тайма счёт опять стал равным — гол на свой счёт записал Бенжамен Жанно. На 86-й минуте победный для «Дижона» мяч забил Уэсли Саид.

В таблице французского первенства «Дижон» (21 очко) располагается на 10-й строчке, а «Бордо» (20) — на 11-й.

Франция - Лига 1. 16-й тур
01 декабря 2017, пятница. 22:45 МСК
Дижон
Дижон
3 : 2
Бордо
Бордо
0:1 – Кафу – 13, 1:1 – Ямбере – 34, 1:2 – Малком – 36, 2:2 – Жанно – 52, 3:2 – Саид – 86
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