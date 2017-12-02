Левандовски — Хамесу Родригесу: надеюсь, ты запомнишь мои голы на ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поприветствовал своего партнёра по «Баварии» и одного из лидеров сборной Колумбии Хамеса Родригеса после жеребьёвки групповой стадии чемпионата мира — 2018, по итогам которой сборные игроков были определены в группу H.



«Привет, мой немецкий Хамес Родригес. Я помню твои великолепные голы на последнем мировом первенстве. Надеюсь, на ЧМ-2018 в России ты запомнишь мои», — написал Левандовски в своём «твиттере».



Матч сборных Польши и Колумбии состоится 24 июня в Казани.

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018