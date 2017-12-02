Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Левандовски — Хамесу Родригесу: надеюсь, ты запомнишь мои голы на ЧМ-2018

Футбол

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поприветствовал своего партнёра по «Баварии» и одного из лидеров сборной Колумбии Хамеса Родригеса после жеребьёвки групповой стадии чемпионата мира — 2018, по итогам которой сборные игроков были определены в группу H.

«Привет, мой немецкий Хамес Родригес. Я помню твои великолепные голы на последнем мировом первенстве. Надеюсь, на ЧМ-2018 в России ты запомнишь мои», — написал Левандовски в своём «твиттере».

Матч сборных Польши и Колумбии состоится 24 июня в Казани.

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018
Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент