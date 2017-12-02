Хавбек «Шальке» Горецка может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в подписании контракта с 22-летним немецким футболистом заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что руководство клуба делает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах. «Шальке-04», в частности, предложил игроку сборной Германии зарплату в размере € 12 млн в год, что является рекордной суммой в истории клуба. Действующий контракт Горецки с клубом рассчитан до лета 2018 года.