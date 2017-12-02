В «Арсенале» назвали глупостями слова Червиченко о характере игры со «Спартаком»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал домашнее поражения от «Спартака» (0:1) в матче 19-го тура РФПЛ, а также слова экс-президента красно-белых Андрея Червиченко, назвавшего «очень странным» пропущенный гол туляков в концовке встречи.

«Вчерашний результат 0:1 не соответствует игре. Это был ничейный матч. Нам не удалось забить, но такое бывает в футболе. Наши игроки старались, но не реализовали свои моменты.

«Спартак» — классная команда и имеет хороших исполнителей, поэтому, конечно, концентрация нужна до самого конца встречи, но тренерский штаб разберётся. Сделаем выводы и пойдём дальше. От самой игры, от проявленной ребятами самоотдачи остались очень хорошие впечатления. После игры мы с главным тренером и с президентом клуба это обсудили. У нас претензий-то к команде нет. Просто не хватило чуть удачи и концентрации перед финальным свистком, чтобы либо забить победный гол, либо удержать ничью. Ещё раз подчеркну, что мы очень довольны тем, как перед своими болельщиками команда отдавала все силы на поле. Вопросов нет по самоотдаче.

Что касается высказывания Андрея Червиченко насчёт странного гола «Спартака» и договорного матча, то мне глупые вещи комментировать неинтересно. Пугает, что совершенно спокойно о таких вещах говорит человек, который в своё время был президентом «Спартака». Если ты знаешь, о чём говоришь, может быть, ты сам такими вещами занимался? Ну, тогда тебе видней, а мне отвечать на глупости неинтересно, абсолютно», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.