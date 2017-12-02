Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Тарханов: нужно не обращать внимания на то, какая группа у сборной России на ЧМ

Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о группе сборной России на чемпионате мира — 2018. Соперниками команды Станислава Черчесова стали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Я помню чемпионат Европы и прошлый чемпионат мира. Попадались команды, которые должны были проходить, но не вышло. Не видел соперников сборной, но по рейтингу они все выше нас. Не нужно горячиться, нужно спокойно готовиться и не обращать внимания на то, какая у нас группа», — цитирует Тарханова официальный сайт «Зенита».

Заболотный: Россия — фаворит группы, наша команда — одна из сильнейших в мире
Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент