Ильин: сборная России точно выйдет из группы на ЧМ-2018

Нападающий «Урала» Владимир Ильин выразил уверенность, что сборная России точно преодолеет групповую стадию чемпионата мира — 2018.

В пятницу в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла жеребьёвка группового этапа турнира. В группе A сыграют сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Что касается жеребьёвки нашей сборной, то у нас хорошие шансы. Все группы равные. С какого места мы выйдем, не могу сказать, но выйдем точно», — передает слова Ильина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.