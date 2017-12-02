Конте: для меня главное — забить пенальти. Азар сам решает, как ему бить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в матче 15-го тура АПЛ.

«Мы должны быть довольны. Я счастлив, что мои футболисты должным образом отреагировали на пропущенный гол. Возможно, мы начали игру слишком медленно, но в нужный момент сумели добавить в интенсивности и создали множество моментов для взятия ворот. Все мои футболисты продемонстрировали отличную игру, и я доволен каждым из них. Мы продемонстрировали волю к победе и настоящий командный дух. Нам было важно заработать три очка, и мы сумели добиться этого».

Эден Азар провёл великолепный матч, по-настоящему наслаждаясь футболом на поле. Эден — очень важный игрок, благодаря которому мы имеем возможность менять тактику. Он может действовать как второй нападающий или на позиции «десятки» при схеме 3–4–3. Сегодня Эден и Альваро продемонстрировали хорошее взаимопонимание и отлично комбинировали. Я доволен результатом, но в текущем чемпионате «Манчестер Сити» демонстрирует нечто экстраординарное. Тем не менее мы должны думать только о своих достижениях и идти по дистанции сезона шаг за шагом.

Для меня главное — забить пенальти. Игрок сам решает, каким образом он будет исполнять удар. Мяч был забит, поэтому я счастлив. Естественно, в следующий раз ему нужно быть осторожным, поскольку голкиперы изучают манеру исполнения пенальти, но если он уверен в себе, то вполне может повторить подобный удар», — сказал тренер.

Видео с голом Азара доступно в «Твиттере».