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Погба был удалён в матче с «Арсеналом» и пропустит дерби с «Манчестер Сити»

Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил красную карточку в концовке матча с «Арсеналом» (3:1) в 15-м туре английской Премьер-лиги. На 74-й минуте француз был удалён с поля за грубую игру против защитника «канониров» Эктора Бельерина.

Таким образом, Погба пропустит дерби с «Манчестер Сити» в следующем туре чемпионата. Игра пройдёт 10 декабря на «Олд Траффорд».

Для Погба удаление в сегодняшнем матче стало первым в составе «Манчестер Юнайтед». Видео фола полузащитника против Бельерина можно посмотреть в «Твиттере».

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