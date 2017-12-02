Юмтити выбыл на 8 недель и не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити выбыл из строя на восемь недель из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Юмтити получил травму во втором тайме сегодняшнего матча 14-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2). На 72-й минуте вместо француза на поле вышел Томас Вермален.

Юмтити не поможет «Барселоне» в гостевом «класико» с мадридским «Реалом», которое пройдёт 23 декабря.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провёл 12 матчей в чемпионате Испании (все — с первых минут) и не отметился результативными действиями.