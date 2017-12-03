Защитник «Ювентуса» Хёведес, скорее всего, пропустит остаток года

Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хёведес получил травму бедра. У немецкого футболиста случился рецидив мышечной травмы, от которой он восстанавливался с начала сезона.

Официальный сайт «Ювентуса» сообщает, что Хёведес, скорее всего, пропустит остаток календарного года.

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии перебрался в «Ювентус» минувшим летом из «Шальке» на правах аренды до конца сезона. 29-летний футболист из-за проблем со здоровьем провёл лишь один матч за туринскую команду после перехода.