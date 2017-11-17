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Хёведес: «Ювентус» играл в двух финалах ЛЧ за 3 года и может обыграть «Барсу»

Футбол

Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хёведес поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«После «Сампдории» нам предстоит встретиться дома с «Барселоной». Будет крайне тяжёлый матч, но нам не стоит волноваться. Мы играли в двух финалах ЛЧ за последние три года, поэтому знаем, что можем выиграть», – приводит слова Хёведеса Сalciomercato.

Встреча «Ювентус» — «Барселона» состоится в Турине 22 ноября, начало — в 22:45 мск. После четырёх туров каталонцы возглавляют группу D, набрав 10 очков. Туринцы имеют в активе 7 очков и располагаются на второй позиции.

Источник: Calciomercato.com Сообщить об ошибке
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