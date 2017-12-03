Де Хеа повторил рекорд АПЛ по количеству отражённых ударов по воротам

Голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа пришлось поработать в гостевой встрече с «Арсеналом» (3:1). Испанский вратарь отразил 14 ударов по своим воротам, особенно непросто пришлось в первом тайме при счёте 2:0.



Самоотверженная игра Де Хеа позволила ему повторить исторический рекорд Премьер-лиги по количеству отражённых ударов в одном матче — по 14 сейвов за игру в своё время удалось совершить итальянцу Вито Манноне и представителю Нидерландов в Англии Тиму Крулу.



В целом «Арсенал» нанёс 33 удара, включая 15 в створ. Поразить ворота де Хеа удалось лишь Александру Ляказетту.

Де Хеа: в конце первого тайма «Манчестер Юнайтед» потерял контроль над игрой