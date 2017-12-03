«Барселона» — «Сельта» — 2:2. Видеообзор матча

В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.



Счёт в матче открыли гости — на 20-й минуте Яго Аспас отметился точным ударом. Почти сразу же каталонцы сумели отыграться — Лионель Месси счёт сравнял. На 62-й минуте вперёд вышли уже сине-гранатовые — голом отметился Луис Суарес. Однако команда из Виго не сдалась и сумела сравнять счёт — на 70-й минуте это сделал Максимилиано Гомес.

Видеообзор матча доступен на канале Примеры в YouTube.