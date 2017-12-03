Смоллинг: против «Арсенала» «МЮ» выдал лучшее начало, которое я когда-либо видел

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился мыслями о победе над «Арсеналом» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Перед началом матча все говорят, что команда должна хороша начать игру, и это было лучшее начало в нашем исполнении, которое я когда-либо видел. „Арсенал“ известен тем, что хорошо стартует, поэтому наши два гола в некоторым смысле припугнули соперника», — приводит слова Смоллинга официальный сайт «МЮ».