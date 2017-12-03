Касемиро: когда мяч начнёт залетать в ворота, «Реал» уже не остановится

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал ничейный результат матча с «Атлетиком» (0:0) в 14-м туре испанской Примеры.

«У нас был шанс сократить отставание в таблице, и мы хорошо играли. Мы имели много моментов, но это футбол, мяч просто не летел в ворота. Но когда это случится, мы уже не остановимся, так что надо просто продолжать работать.

У нас отличный состав, мы любим играть друг с другом. Когда Бэйл вернётся в строй, он серьёзно усилит команду", — цитирует Касемиро интернет-издание Marca.