Пюэль: вторая победа подряд — хорошая награда для «Лестера» за упорную работу

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль прокомментировал домашнюю победу над «Бернли» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0. «Лисы» выиграли вторую встречу подряд.

«Это была трудная игра, „Бернли“ не просто так набрал столько очков. Мы увидели это в первом тайме. Было важно выиграть эту игру. Я думаю, что это хороший результат и хорошая награда для игроков за их упорную работу.



Отрадно видеть классную игру в исполнении разных игроков. Нам нужно продолжать совершенствоваться. Надо поддерживать это позитивное отношение к делу», — сказал тренер.