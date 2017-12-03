Сакки: игра «Ювентуса» в матче с «Наполи» оскорбляет тех, кто любит футбол

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал победу «Ювентуса» над «Наполи» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Туринцы выиграли, да, но за счёт гола в первые 15 минут. После этого они только защищались, играли всей командой на удержание. В Испании такую победу даже не стали бы праздновать. Отцы-основатели футбола никогда бы не подумали дать жизнь игре, которая после стольких лет развития пришла к столь оборонительному варианту.



Для тех, кто любит футбол, такая игра может быть только оскорбительной. У „Юве“ есть всё, чтобы быть отличной командой, а не защищаться по 70 минут», — цитирует Сакки Corriere del Mezzogiorno.